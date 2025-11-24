Земельный фонд в ЯНАО станет доступнее многодетным и участникам СВО

Для развития туризма выделили семь земельных участков общей площадью 313,12 гектара Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Ямала определили приоритеты управления земельным фондом на 2026 год. Льгот для многодетных семей и участников СВО станет больше. Увеличится вовлечение в оборот участков под туризм и жилье. Об этом сообщила пресс-служба окружного департамента имущественных отношений.

«Ямал определил приоритеты в управлении земельным фондом на 2026 год. Ключевыми направлениями станут цифровизация предоставления государственных и муниципальных услуг, совершенствование региональных земельных льгот для многодетных семей и участников СВО, а также вовлечение в оборот перспективных земельных участков для развития туристической отрасли и жилищного строительства», — говорится в релизе источника.

По данным департамента, в 2024 — 2025 годах для развития туризма выделили семь участков общей площадью 313,12 гектара. Они находятся рядом с природным парком «Ингилор», рекой Собь и скульптурной композицией «Мамонт» в Салехарде. В 2026 году муниципалитеты проведут работу по привлечению инвесторов для создания турмаршрутов и инфраструктуры на этих территориях.

Для жилищного строительства по проекту «Земля для стройки» к концу 2025 года сформировали 714 участков общей площадью 354 гектара. Из них 207 уже вовлекли в оборот под индивидуальное жилищное строительство. Под многоквартирную застройку предоставили 106 участков площадью около 115 гектаров. В 2026 году в департаменте планируют сформировать дополнительно 90,5 гектара в земельный банк.

Также сообщается, что в 2025 году многодетным семьям предоставят 90 участков в собственность, еще 154 семьи выбрали денежную выплату взамен. Ее размер составляет 30% от расчетной стоимости жилья, исходя из нормы 18 квадратных метров на человека и утверждаемой Минстроем России цены «квадрата».

Средний размер выплаты для семьи из пяти человек в 2025 году составил порядка 5,5 млн рублей. Всего с начала действия программы землю получили более 2,8 тысячи семей.

Для участников СВО и их родственников в 2025 году выделили 50 участков под строительство жилья. Более 20 получателей выбрали альтернативу — единовременную выплату в размере одного млн рублей. Льготой по освобождению от арендной платы за землю воспользовались 40 участников СВО. Для ветеранов боевых действий введен льготный выкуп садовых участков за 20% от кадастровой стоимости без торгов.