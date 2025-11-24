В ЯНАО поймали 21-летнюю девушку, пытавшуюся сбыть крупную партию наркотиков
Только по месту жительства девушки изъяли 40 свертков
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков полиции в Ноябрьске (ЯНАО) задержали 21‑летнюю иногороднюю жительницу, подозреваемую в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. По данным ведомства, девушку остановили 13 ноября 2025 года, когда она пыталась сбыть запрещенное вещество через интернет-сервис.
«В ходе личного досмотра у девушки было обнаружено и изъято шесть свертков, содержащих порошкообразное вещество белого цвета, предположительно являющееся наркотическим средством», — сообщает пресс-служба окружной полиции на сайте ведомства. Сбыть наркотики подозреваемая не успела — ее задержали сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков.
После задержания оперативники проверили координаты местности, которые, как предполагается, использовались для тайников. В этих точках они нашли еще три аналогичных свертка, обмотанных изолентой. Затем полицейские провели обыск по месту проживания девушки в Ноябрьске и изъяли еще 40 свертков с тем же веществом. Эксперты установили, что общее изъятое количество составляет более 121 грамма мефедрона, что по закону относится к крупному размеру.
Следственный отдел ОМВД России по городу Ноябрьску возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт и пересылка наркотических средств». Санкция этой статьи предполагает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет. В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, она помещена в изолятор временного содержания.
