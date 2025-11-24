В ЯНАО поймали 21-летнюю девушку, пытавшуюся сбыть крупную партию наркотиков

Только по месту жительства девушки изъяли 40 свертков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков полиции в Ноябрьске (ЯНАО) задержали 21‑летнюю иногороднюю жительницу, подозреваемую в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. По данным ведомства, девушку остановили 13 ноября 2025 года, когда она пыталась сбыть запрещенное вещество через интернет-сервис.

«В ходе личного досмотра у девушки было обнаружено и изъято шесть свертков, содержащих порошкообразное вещество белого цвета, предположительно являющееся наркотическим средством», — сообщает пресс-служба окружной полиции на сайте ведомства. Сбыть наркотики подозреваемая не успела — ее задержали сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков.

После задержания оперативники проверили координаты местности, которые, как предполагается, использовались для тайников. В этих точках они нашли еще три аналогичных свертка, обмотанных изолентой. Затем полицейские провели обыск по месту проживания девушки в Ноябрьске и изъяли еще 40 свертков с тем же веществом. Эксперты установили, что общее изъятое количество составляет более 121 грамма мефедрона, что по закону относится к крупному размеру.

