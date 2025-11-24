Жители Ноябрьска смогут подать заявку на благоустройство своего двора через интернет

Администрация Ноябрьска (ЯНАО) разработала регламент взаимодействия с жителями при отборе дворовых территорий для благоустройства по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Документ определяет процедуру подачи, рассмотрения и оценки предложений горожан о включении их дворов в муниципальную программу благоустройства.

«Дворовая территория, расположенная на территории муниципального образования город Ноябрьск, подлежащая обязательному благоустройству, включается в муниципальную программу по итогам рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц » , — говорится в утвержденном порядке.

Согласно регламенту, жители могут направлять предложения через онлайн-раздел на официальном сайте администрации или письменными обращениями в общественную комиссию. Рассмотрение заявок включает обязательное публичное обсуждение дизайн-проектов благоустройства в течение 15 рабочих дней. Исключение составляют дворы аварийных домов, подлежащих сносу, — они не включаются в программу. Все решения комиссии публикуются на официальном сайте администрации в пятидневный срок, а при недостатке бюджетных средств формируется перспективный перечень объектов для благоустройства в последующие годы.