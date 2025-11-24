Мацуев проведет в ЯНАО Международный конкурс академической музыки

Уже около 130 молодых музыкантов заявились на единственный международный конкурс академической музыки в Арктике Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Около 130 молодых музыкантов из 13 стран подали заявки на участие во II Международном конкурсе академической музыки «Симфония Ямала». Конкурс, который является единственным международным проектом в сфере академической музыки в Арктике, пройдет в Салехарде в феврале 2026 года, сообщают в окружном департаменте культуры.

«В этом году география конкурса расширилась: заявились представители 13 стран, в прошлом году было девять. Неугасаемый большой интерес и со стороны прославленных мэтров музыки из разных стран, которые с радостью согласились войти в состав жюри конкурса, и со стороны музыкантов-участников, только подтверждает статусность „Симфонии Ямала“», — цитирует пресс-служба окружного правительства слова первого заместителя директора департамента культуры ЯНАО Юлия Малькова.

По данным источника, наибольшее число заявок поступило от музыкантов из России и Китая. В номинации «фортепиано» к ним присоединились участники из Японии, Сербии, Ирландии, Италии, Ирана, Колумбии, Казахстана и Румынии. На звание лучшего скрипача претендуют 38 конкурсантов из России, Китая, Израиля и Японии. Виолончелисты из России поборются за выход в финал с коллегами из Беларуси, Китая, Азербайджана и Казахстана.

Первый этап отбора проходит дистанционно: участники направляют видеозаписи сольных выступлений. В каждой из трех номинаций — «фортепиано», «скрипка» и «виолончель» — жюри выберет по пять исполнителей. Финалисты приедут на Ямал в феврале и выступят на сцене Ямальской филармонии в Салехарде. Очные туры и финал намечены на 10 — 15 февраля, результаты заочного отбора объявят после 12 декабря.