На Ямале отменили занятия для школьников второй смены

В Новом Уренгое отменили занятия второй смены в школах из-за сильных морозов
24 ноября 2025 в 11:37
В Новый Уренгой пришли 33-градусные морозы

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) городская администрация объявила о неблагоприятных погодных условиях и разрешила учащимся второй смены заниматься в дистанционном формате. Об этом сообщает telegram-канал «Департамент образования Новый Уренгой».  Морозы в ЯНАО доходят до минус 33 градусов по Цельсию. 

«Объявлены неблагоприятные погодные условия с первого по пятый классы (вторая смена). Решение о посещении школы принимается исключительно родителями с учетом фактической погоды и состояния ребенка», — пишет источник. 

Занятия продолжатся дистанционно. Контрольные и диагностические работы проводиться не будут. «Не изучаются новые темы и разделы учебной программы», — подчеркнули в администрации. 

По данным синоптиков, 24 ноября в Новом Уренгое температура воздуха опустилась до минус 33 градусов мороза. Во вторник потеплеет до минус 26 градусов по Цельсию. 

