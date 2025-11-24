На Ямале отменили занятия для школьников второй смены
В Новый Уренгой пришли 33-градусные морозы
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Новом Уренгое (ЯНАО) городская администрация объявила о неблагоприятных погодных условиях и разрешила учащимся второй смены заниматься в дистанционном формате. Об этом сообщает telegram-канал «Департамент образования Новый Уренгой». Морозы в ЯНАО доходят до минус 33 градусов по Цельсию.
«Объявлены неблагоприятные погодные условия с первого по пятый классы (вторая смена). Решение о посещении школы принимается исключительно родителями с учетом фактической погоды и состояния ребенка», — пишет источник.
Занятия продолжатся дистанционно. Контрольные и диагностические работы проводиться не будут. «Не изучаются новые темы и разделы учебной программы», — подчеркнули в администрации.
По данным синоптиков, 24 ноября в Новом Уренгое температура воздуха опустилась до минус 33 градусов мороза. Во вторник потеплеет до минус 26 градусов по Цельсию.
