На Ямале отменили занятия для школьников второй смены

В Новом Уренгое (ЯНАО) городская администрация объявила о неблагоприятных погодных условиях и разрешила учащимся второй смены заниматься в дистанционном формате. Об этом сообщает telegram-канал «Департамент образования Новый Уренгой». Морозы в ЯНАО доходят до минус 33 градусов по Цельсию.

«Объявлены неблагоприятные погодные условия с первого по пятый классы (вторая смена). Решение о посещении школы принимается исключительно родителями с учетом фактической погоды и состояния ребенка», — пишет источник.

Занятия продолжатся дистанционно. Контрольные и диагностические работы проводиться не будут. «Не изучаются новые темы и разделы учебной программы», — подчеркнули в администрации.

