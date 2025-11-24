Логотип РИА URA.RU
Эксперты рассказали, как жители Ямала увеличивают свои сбережения

Ямальцы за месяц увеличили долю по краткосрочным вкладам с 75 до 80 процентов
24 ноября 2025 в 11:15
Ямальцы отдают предпочтение краткосрочным вкладам

Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU

Средний размер вклада на Ямале вырос с начала года на 100 тысяч рублей. В январе ямальцы в среднем хранили на вкладе 1,24 миллиона рублей, то в октябре — уже 1,35 миллиона. Об этом URA.RU рассказали эксперты ВТБ.

«При этом за год на 23% увеличилось количество накопительных счетов, средняя сумма сбережений на них в регионе составила 180 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе банка. Это второй результат по накоплениям в Уральском федеральном округе. Также в ЯНАО наблюдается тенденция к увеличению доли краткосрочных вкладов, сроком до полугода, которые за последний месяц выросли с 75 до 80 %.

Рост интереса к сберегательным инструментам объясняется более высокими ставками по краткосрочным вкладам и желанием эффективно управлять финансами. «Это объяснимо более высокими ставками по отношению к долгосрочным инструментам. Но также зафиксировано увеличение спроса на накопительные счета, ямальцы открыли их в четыре раза больше, чем вкладов. Это говорит о грамотном управлении своими средствами: использованием возможности иметь деньги для ежедневных трат, например, сейчас предновогодних, и одновременно зарабатывать на процентах», — отметил управляющий ВТБ в ЯНАО Кирилл Шулаев.

