Эксперты рассказали, как жители Ямала увеличивают свои сбережения

Средний размер вклада на Ямале вырос с начала года на 100 тысяч рублей. В январе ямальцы в среднем хранили на вкладе 1,24 миллиона рублей, то в октябре — уже 1,35 миллиона. Об этом URA.RU рассказали эксперты ВТБ.

«При этом за год на 23% увеличилось количество накопительных счетов, средняя сумма сбережений на них в регионе составила 180 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе банка. Это второй результат по накоплениям в Уральском федеральном округе. Также в ЯНАО наблюдается тенденция к увеличению доли краткосрочных вкладов, сроком до полугода, которые за последний месяц выросли с 75 до 80 %.