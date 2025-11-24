Названа причина роста цен на бензин в Свердловской области
Объем производства топлива снизился из-за ремонтов на ряде нефтеперерабатывающих заводов
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Свердловской области в октябре выросли цены на бензин и дизельное топливо. Причиной этого стал ремонт на профильных заводах и сезонный спрос. Об этом сообщает Уральское главное управление Центрального банка РФ.
«Объем производства топлива снизился из-за ремонтов на ряде нефтеперерабатывающих заводов. В то же время спрос сезонно вырос в автоперевозках и сельском хозяйстве, что привело к росту цен на оптовом рынке и далее — на автозаправочных станциях», — говорится в отчете.
По данным Свердловскстата, цены на топливо в регионе выросли с октября 2024 года. Если в прошлом году бензин АИ-92 в среднем стоил 52,73 рубля за литр, то к 27 октября 2025-го его цена достигла 61,77 рубля. АИ-95 подорожал с 56,96 до 65,88 рубля за литр, а стоимость дизельного топлива увеличилась на 10,9%, до 74,15 рубля в среднем.
