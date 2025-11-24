Названа причина роста цен на бензин в Свердловской области

Объем производства топлива снизился из-за ремонтов на ряде нефтеперерабатывающих заводов Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Свердловской области в октябре выросли цены на бензин и дизельное топливо. Причиной этого стал ремонт на профильных заводах и сезонный спрос. Об этом сообщает Уральское главное управление Центрального банка РФ.

«Объем производства топлива снизился из-за ремонтов на ряде нефтеперерабатывающих заводов. В то же время спрос сезонно вырос в автоперевозках и сельском хозяйстве, что привело к росту цен на оптовом рынке и далее — на автозаправочных станциях», — говорится в отчете.