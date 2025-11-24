В мэры Екатеринбурга метит 28-летняя девушка: что известно об Ирине Виноградовой

Ирина Виноградова работает в партии с 2020 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Еще одним кандидатом на пост мэра Екатеринбурга стала 28-летняя Ирина Виноградова, секретарь свердловского отделения партии "Новые люди". Ее кандидатуру поддержали единогласно на совете реготделения. Свой путь в политике она начала в качестве пресс-секретаря свердловского отделения «Молодой гвардии Единой России». Подробнее о ее биографии — в материале URA.RU.

Путь в политике

Ирине Виноградовой 28 лет, она пришла в партию «Новые люди» в 2020 году, начав работу с должности SMM-специалиста. Спустя четыре года, в мае 2024 года, она была утверждена на посту руководителя (секретаря) свердловского отделения партии, до этого в течение четырёх месяцев исполняя обязанности. За время работы в партии она получила множество наград и премий за свои достижения в сфере политтехнологий и научной деятельности. Одновременно с партийной работой она является помощником депутата Государственной думы Александра Демина.

Общественная и научная деятельность

Помимо работы в партии, Виноградова обладает более чем 14-летним опытом работы в системе избирательных комиссий, пройдя путь от председателя районной молодёжной комиссии до члена избирательной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса. Она также занимает должность заместителя председателя Молодёжного парламента при Государственной Думе. Как молодой учёный она является заместителем председателя Совета молодых политологов Российской ассоциации политической науки. Под её руководством было запущено семь социально-политических проектов, которые продолжают успешно функционировать.

Образование и педагогика

Ирина Виноградова имеет два высших образования в сфере государственной службы и политологии. Более десяти лет она работает репетитором обществознания для старшеклассников, а также является преподавателем этой дисциплины и младшим научным сотрудником Института философии и права УрО РАН.

Политическая позиция

Виноградова публично высказывается по ключевым политическим вопросам. В 2024 году она критиковала законодательную инициативу, предполагающую отбор кандидатов на пост мэра главой региона. Главным недостатком такой системы она назвала отсутствие доверия жителей к назначенному мэру.