Силовики оцепили театр в центре Екатеринбурга
Представители Росгвардии уточняют информацию
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Екатеринбурге днем 24 ноября бойцы Росгвардии оцепили Театр эстрады (ул. 8 Марта, 15). Возле здания обнаружили бесхозную вещь, рассказал URA.RU читатель.
«У входной группы бросили игрушечную собаку в пакете. Подозрительной находка показалась очевидцам, которые вызвали силовиков. Сейчас там работает Росгвардия», — сказал собеседник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ведомства. Там пояснили, что тревожную кнопку нажал охранник театра. «На место прибыл наряд вневедомственной охраны и оцепил участок местности», — подчеркнули в Росгвардии.
