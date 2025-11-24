Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Силовики оцепили театр в центре Екатеринбурга

В Екатеринбурге Росгвардия оцепила Театр эстрады
24 ноября 2025 в 12:58
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Представители Росгвардии уточняют информацию

Представители Росгвардии уточняют информацию

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге днем 24 ноября бойцы Росгвардии оцепили Театр эстрады (ул. 8 Марта, 15). Возле здания обнаружили бесхозную вещь, рассказал URA.RU читатель.

«У входной группы бросили игрушечную собаку в пакете. Подозрительной находка показалась очевидцам, которые вызвали силовиков. Сейчас там работает Росгвардия», — сказал собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ведомства. Там пояснили, что тревожную кнопку нажал охранник театра. «На место прибыл наряд вневедомственной охраны и оцепил участок местности», — подчеркнули в Росгвардии.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал