Силовики оцепили театр в центре Екатеринбурга

«У входной группы бросили игрушечную собаку в пакете. Подозрительной находка показалась очевидцам, которые вызвали силовиков. Сейчас там работает Росгвардия», — сказал собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ведомства. Там пояснили, что тревожную кнопку нажал охранник театра. «На место прибыл наряд вневедомственной охраны и оцепил участок местности», — подчеркнули в Росгвардии.