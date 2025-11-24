Подельники Эдуарда Викулова уже получили приговор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Свердловский областной суд вынес приговор Эдуарду Викулову — участнику жестокой расправы над мужчиной в бильярдной в Сысерти. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции.

«Суд назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на год. Кроме того, Викулов признан виновным по статьям о побоях и умышленном причинении легкого вреда, но был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности», — сказали в суде.

Потерпевшие отказались от гражданских исков. Приговор не вступил в законную силу.

Убийство произошло 2 апреля 2023 года. По версии следствия, группа крепких парней забила до смерти Арама Хачатряна, а его друзья — Андо Ферре и Эдмонд Оруджян — получили тяжкий вред здоровью. Причиной драки стала ссора.

«Оскорбившийся после конфликта решил совершить убийство своего оппонента и двух очевидцев ссоры. С этой целью он привлек на свою сторону еще нескольких лиц. В дальнейшем обе стороны договорились о встрече, чтобы якобы урегулировать конфликт мирным путем. Однако, встретившись, обвиняемые начали жестоко избивать потерпевших», — говорили URA.RU в областном СУ СК.

Силовики смогли задержать Андрея Казанцева, Имана Мамедова, Станислава Новоселова, Дмитрия Осадчия, Рамиля Садыкова, Владислава Старкова, Кирилла Стародуба и Александра Султанова. 3 марта им вынесли приговор.

Викулов долгое время был в розыске, его дело было выделено в отдельное производство. Облсуд приступил к разбирательству над Никитой Гурьевских.