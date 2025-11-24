Качурина обвинили в получении взятки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Суд отправил под стражу заместителя главы Режа (Свердловская область) Александра Качурина спустя несколько дней после выборов мэра. Чиновника уволили и обвинили в получении крупной взятки, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

«Режевской горсуд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 22 января 2026 года», — пояснили в ведомстве. Качурин обвиняется по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в крупном размере).

Еще 19 ноября в Реже состоялись выборы мэра. По итогам голосования депутатов градоначальником стал Евгений Чепчугов, который с июля исполнял обязанности главы. За него отдали голоса 16 человек, при этом до последнего сохранялась интрига, поддержат ли депутаты Чепчугова.

