Общество

Свердловского вице-мэра отправили в СИЗО. Фото

Вице-мэра Режа Качурина заключили под стражу
24 ноября 2025 в 13:53
Качурина обвинили в получении взятки

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Суд отправил под стражу заместителя главы Режа (Свердловская область) Александра Качурина спустя несколько дней после выборов мэра. Чиновника уволили и обвинили в получении крупной взятки, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

«Режевской горсуд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 22 января 2026 года», — пояснили в ведомстве. Качурин обвиняется по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в крупном размере).

Еще 19 ноября в Реже состоялись выборы мэра. По итогам голосования депутатов градоначальником стал Евгений Чепчугов, который с июля исполнял обязанности главы. За него отдали голоса 16 человек, при этом до последнего сохранялась интрига, поддержат ли депутаты Чепчугова.

Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

