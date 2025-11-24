В свердловском правительстве опровергли запрет на продажу алкоголя по праздникам
Речи о запрете на продажу алкоголя в области нет
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Департамент информационной политики области опроверг информацию о возможном запрете на продажу алкоголя. Сообщения об этом появились 24 ноября в ряде telegram-каналов. Официальный комментарий ДИПа пришел в ответ на запрос URA.RU.
«Приоритет работы властей Свердловской области — создание условий для осознанного отказа от алкоголя. Все решения, которые принимаются в разных регионах страны, изучаются. На сегодняшний день введение таких ограничений не планируется», — сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Потребление алкоголя в Свердловской области превышает средний показатель по России (10,88 литра на человека против 8,14 литра за январь — октябрь 2025 года), власти региона не планируют вводить ограничения на продажу спиртного. Ранее обсуждалось сокращение часов продаж, но губернатор заявил, что в ближайшее время таких мер не предвидится.
