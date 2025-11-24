Логотип РИА URA.RU
Общество

В свердловском правительстве опровергли запрет на продажу алкоголя по праздникам

Свердловская область не собирается вводить сухой закон
24 ноября 2025 в 11:35
Речи о запрете на продажу алкоголя в области нет

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Департамент информационной политики области опроверг информацию о возможном запрете на продажу алкоголя. Сообщения об этом появились 24 ноября в ряде telegram-каналов. Официальный комментарий ДИПа пришел в ответ на запрос URA.RU.

«Приоритет работы властей Свердловской области — создание условий для осознанного отказа от алкоголя. Все решения, которые принимаются в разных регионах страны, изучаются. На сегодняшний день введение таких ограничений не планируется», — сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Потребление алкоголя в Свердловской области превышает средний показатель по России (10,88 литра на человека против 8,14 литра за январь — октябрь 2025 года), власти региона не планируют вводить ограничения на продажу спиртного. Ранее обсуждалось сокращение часов продаж, но губернатор заявил, что в ближайшее время таких мер не предвидится.

