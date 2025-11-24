В свердловском правительстве опровергли запрет на продажу алкоголя по праздникам

Речи о запрете на продажу алкоголя в области нет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Департамент информационной политики области опроверг информацию о возможном запрете на продажу алкоголя. Сообщения об этом появились 24 ноября в ряде telegram-каналов. Официальный комментарий ДИПа пришел в ответ на запрос URA.RU.

«Приоритет работы властей Свердловской области — создание условий для осознанного отказа от алкоголя. Все решения, которые принимаются в разных регионах страны, изучаются. На сегодняшний день введение таких ограничений не планируется», — сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.