Свердловчанка хватала сына за шею и избивала старшую дочку

Жительница Каменска-Уральского (Свердловская область) хватала пятилетнего сына за шею, а 11-летнюю дочь избивала. Юрист Сергей Барсуков, который представляет интересы отца детей, обратился в СУ СК, чтобы следователи начали проверку в отношении женщины. Об этом он рассказал URA.RU.

По словам Барсукова, пара развелась из-за измены женщины. После этого она подала на алименты — и стала получать их, хотя фактически дети проживают с отцом. Мать, по мнению юриста, не занимается воспитанием, нигде не работает и постоянно выпивает спиртное. Отец обратился в суд, чтобы определить постоянное место проживания для своих детей. Пока Сергей готовился к суду, он узнал об издевательствах, которые пережили несовершеннолетние.

«Однажды мужчина поведал такую историю, что в один летний день он с детьми и супругой собрался сходить на садовый участок, но внезапно начался дождь. Мужчина предложил остаться дома, но супруга, взяв детей с собой, изъявила желание сходить пойти вместе с детьми, несмотря на погодные условия. Оказалось, что женщина вместе с детьми пошла к знакомому, где в присутствии детей распивала спиртные напитки. В это время пятилетний сын играл с CD-диском и случайно запустил его в кого-то из присутствующих. Женщина не сдержалась, схватив ребенка за шею, принялась его душить, но рядом находящиеся мужчины оттащили ее и защитили малыша», — сказал Барсуков в беседе с корреспондентом.

