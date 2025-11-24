Сотрудник екатеринбургского вуза избежал колонии по делу о крупной взятке

«Подсудимому назначен штраф в размере трех миллионов 400 тысяч рублей», — сказали в инстанции. Приговор в законную силу пока не вступил. Он может быть обжалован.

Во время судебного разбирательства Волынкин находился под подпиской о невыезде. Было установлено, что Волынкин в декабре 2017 года и январе 2019 года проверял АНПОО «МотоАкадемия» на соответствие оборудования законодательству. Затем он принимал экзамены на право управления самоходными машинами в составе комиссии под председательством директора, с которым у него сложились доверительные отношения. С января 2020 по май 2022 года Волынкин получил от директора взятки на сумму свыше 531 тысяч рублей за неприменение мер ответственности при выявлении нарушений в АНПОО.