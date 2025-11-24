Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Сотрудник екатеринбургского вуза избежал колонии по делу о крупной взятке

24 ноября 2025 в 11:25
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Решение принял суд в Железнодорожном районе

Решение принял суд в Железнодорожном районе

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Екатеринбурге вынесли приговор сотруднику Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ) Виктору Волынкину, которого обвинили в получении крупной взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом URA.RU сообщили в Железнодорожном райсуде.

«Подсудимому назначен штраф в размере трех миллионов 400 тысяч рублей», — сказали в инстанции. Приговор в законную силу пока не вступил. Он может быть обжалован. 

Во время судебного разбирательства Волынкин находился под подпиской о невыезде. Было установлено, что Волынкин в декабре 2017 года и январе 2019 года проверял АНПОО «МотоАкадемия» на соответствие оборудования законодательству. Затем он принимал экзамены на право управления самоходными машинами в составе комиссии под председательством директора, с которым у него сложились доверительные отношения. С января 2020 по май 2022 года Волынкин получил от директора взятки на сумму свыше 531 тысяч рублей за неприменение мер ответственности при выявлении нарушений в АНПОО.

Продолжение после рекламы

Полученные в виде взятки деньги конфисковали в доход государства по решению суда. На момент оглашения вердикта Волынкин является действующим сотрудником вуза.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Комментарии (1)
  • .
    24 ноября 2025 11:34
    А взяткодателей то привлекли к уголовной ответственности и оценки им ануллировали?
Добавить комментарий
Следующий материал