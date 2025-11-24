Сотрудник екатеринбургского вуза избежал колонии по делу о крупной взятке
Решение принял суд в Железнодорожном районе
В Екатеринбурге вынесли приговор сотруднику Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ) Виктору Волынкину, которого обвинили в получении крупной взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом URA.RU сообщили в Железнодорожном райсуде.
«Подсудимому назначен штраф в размере трех миллионов 400 тысяч рублей», — сказали в инстанции. Приговор в законную силу пока не вступил. Он может быть обжалован.
Во время судебного разбирательства Волынкин находился под подпиской о невыезде. Было установлено, что Волынкин в декабре 2017 года и январе 2019 года проверял АНПОО «МотоАкадемия» на соответствие оборудования законодательству. Затем он принимал экзамены на право управления самоходными машинами в составе комиссии под председательством директора, с которым у него сложились доверительные отношения. С января 2020 по май 2022 года Волынкин получил от директора взятки на сумму свыше 531 тысяч рублей за неприменение мер ответственности при выявлении нарушений в АНПОО.
Полученные в виде взятки деньги конфисковали в доход государства по решению суда. На момент оглашения вердикта Волынкин является действующим сотрудником вуза.
