Пенсионер из деревни Ключи (Свердловская область) поставил гараж посреди улицы прямо под линией ЛЭП. По словам местных жителей, как минимум один раз конструкция уже помешала спасателям вовремя потушить пожар. Независимый эксперт в области пожарной безопасности Георгий Соболев рассказал URA.RU, почему постройка представляет опасность для людей.

К Соболеву обратились жители деревни и попросили провести независимую экспертизу. Их волнует, что сосед установил железный гараж ровно посередине улицы, и это может помешать проезду техники. Такое уже случилось месяц назад: на одном из земельных участков возник пожар, и машины спасателей не смогли оперативно пробраться к месту тушения. «Пришлось объезжать часть деревни, драгоценное время было упущено!» — рассказал один из собеседников.

По словам людей, на жалобы местные чиновники якобы не реагируют. Тогда сельчане обратились к независимому эксперту, чтобы он помог определить: законно или нет стоит посередине улицы гараж.

«Конечно, эта постройка незаконна. В целом, там три явных нарушения: он установлен без документов, загораживает проезд и размещен в охранной зоне ЛЭП. Это не соответствует требованиям пожарной безопасности и создает угрозу жизни и здоровью людей», — объяснил Соболев.

Он подготовил экспертизу, с которой сельчане обратятся в суд. Они намерены добиться сноса железного гаража. Корреспондент направил запрос в Двуреченскую сельскую администрацию, которая курирует деревню Ключи. Ответ будет опубликован, как только поступит.