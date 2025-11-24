Школьники Екатеринбурга получат новогодние подарки от властей на миллионы
Более 14 тысяч подарков раздадут школьникам
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Власти Екатеринбурга раздадут новогодние подарки школьникам, чьи отцы являются участниками спецоперации на Украине. Организатором закупки презентов почти на 2,5 миллиона рублей выступила мэрия. Это следует из данных на сайте «ЕИС Закупки».
Согласно описанию объекта закупки, администрация закупит 14527 подарков на 2,46 миллиона рублей. Внутри новогоднего набора будут шоколадные конфеты, зефир, печенье, бисквитный десерт и другие сладости.
Тысячу единиц подарков привезут в театр юного зрителя, остальную часть — в «Городской дворец творчества». Конкурс на поставку опубликовали 21 ноября, подать заявки на участие подрядчики смогут до 28-го числа.
