В Тульской области запустили стратегически важное производство для замещения импорта

Первая очередь предприятия была открыта в 2024 году Фото: предоставлено ГК «Полипласт»

В Тульской области запущена вторая очередь комплекса «Полипласт Новомосковск» по выпуску высокомолекулярных полимеров — материалов, востребованных в промышленности. Проект позволит заместить импортные поставки на внутреннем рынке и расширить несырьевой экспорт России. Первая очередь предприятия заработала в 2024 году, а строительство производства велось при поддержке Минпромторга, сообщили URA.RU в пресс-службе ГК «Полипласт».

«Продукция компании уже сегодня обеспечивает потребности ключевых секторов экономики — строительства, машиностроения и производства товаров народного потребления, а запуск новой очереди расширяет возможности для наращивания экспортного потенциала в дружественные страны. Мы видим, как „Полипласт“ становится надежным партнером в реализации проектов технологического лидерства», — отметил замглавы Минпромторга Михаил Юрин на открытии новой производственной очереди.

В торжественном запуске также приняли участие губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и председатель совета директоров ГК «Полипласт» Александр Шамсутдинов. Перед торжественной церемонией для гостей провели экскурсию по новому комплексу: делегация посетила отделение полимеризации и модификации продукции, логистическую площадку и цех приготовления растворов.

Продолжение после рекламы

Предприятие создано на основе научных разработок исследовательского центра «Полипласт» и не имеет аналогов в России. Комплекс полностью автоматизирован и соответствует международным стандартам качества.

«Импортозамещение является основным приоритетом нашей деятельности. При поддержке Минпромторга мы осуществляем комплексную модернизацию производств и внедряем передовые технологии, которые не только полностью закрывают потребности внутреннего рынка, но и повышают конкурентоспособность российской химической отрасли на мировом уровне», — отметил Александр Шамсутдинов.

По словам Дмитрия Милева, запуск второй очереди производства «Полипласта» в Тульской области — это знаковое событие для химической отрасли. Благодаря этому Россия сделала еще один шаг к укреплению технологического суверенитета и развитию технологически сложных видов экспорта — достижению задач, поставленных президентом Владимиром Путиным.













1/4 Фото: предоставлено ГК «Полипласт»