Исключенный из ЕР спикер Чебаркуля Баландин снова заявился на выборы

Исключенный из «Единой России» спикер горсобрания Чебаркуля (Челябинская область) Николай Баландин пошел на выборы как самовыдвиженец. Об этом информирует сайт облизбиркома.
«Избирательный округ № 19. Баландин, Николай Сергеевич, председатель собрания депутатов Чебаркульского городского округа — самовыдвижение. Выдвинутый кандидат», — информирует ресурс.
Всего на оставшееся пустым кресло депутата горсобрания претендуют 10 кандидатов. От ЕР на место в горсобрании выдвинулась исполнительный секретарь Чебаркульского местного отделения партии Евгения Худякова, от «Справедливой России» — начальник отдела ГО и ЧС администрации города Олег Румянцев. Кроме того, в качестве самовыдвиженцев в выборах участвуют временно неработающие Сергей Баландин и Данил Данильченко, военнослужащий Михаил Кошелев, предприниматель Евгений Мотовилов, командир танковой связи Сергей Нассонов, самозанятая Елена Плюхина и водитель собрания депутатов Алексей Сурков. При этом Данильченко и Сурков имеют погашенные судимости.
Выборы 12 — 14 сентября определили 22 из 23 депутатов чебаркульского горсобрания. На избирательном округе № 19 выборы не состоялись из-за снятия всех кандидатов. Кандидат Николай Баландин был снят с выборов партией «Единая Россия», которая и выдвинула его в депутаты. В партии утратили доверие к Баландину после того как, по версии партии, Баландин попытался провести в собрание свой пул кандидатов-самовыдвиженцев.
Баландин безуспешно пытался оспорить решение о своем снятии с выборов в суде. Повторные выборы на избирательном округе № 19 намечены на 23 ноября.
