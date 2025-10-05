05 октября 2025

Исключенный из ЕР спикер Чебаркуля Баландин снова заявился на выборы

На избирательном округе № 19 в Чебаркуле состоятся повторные выборы
На избирательном округе № 19 в Чебаркуле состоятся повторные выборы

Исключенный из «Единой России» спикер горсобрания Чебаркуля (Челябинская область) Николай Баландин пошел на выборы как самовыдвиженец. Об этом информирует сайт облизбиркома.

«Избирательный округ № 19. Баландин, Николай Сергеевич, председатель собрания депутатов Чебаркульского городского округа — самовыдвижение. Выдвинутый кандидат», — информирует ресурс.

Всего на оставшееся пустым кресло депутата горсобрания претендуют 10 кандидатов. От ЕР на место в горсобрании выдвинулась исполнительный секретарь Чебаркульского местного отделения партии Евгения Худякова, от «Справедливой России» — начальник отдела ГО и ЧС администрации города Олег Румянцев. Кроме того, в качестве самовыдвиженцев в выборах участвуют временно неработающие Сергей Баландин и Данил Данильченко, военнослужащий Михаил Кошелев, предприниматель Евгений Мотовилов, командир танковой связи Сергей Нассонов, самозанятая Елена Плюхина и водитель собрания депутатов Алексей Сурков. При этом Данильченко и Сурков имеют погашенные судимости.

Выборы 12 — 14 сентября определили 22 из 23 депутатов чебаркульского горсобрания. На избирательном округе № 19 выборы не состоялись из-за снятия всех кандидатов. Кандидат Николай Баландин был снят с выборов партией «Единая Россия», которая и выдвинула его в депутаты. В партии утратили доверие к Баландину после того как, по версии партии, Баландин попытался провести в собрание свой пул кандидатов-самовыдвиженцев.

Баландин безуспешно пытался оспорить решение о своем снятии с выборов в суде. Повторные выборы на избирательном округе № 19 намечены на 23 ноября.

