CBS: учения НАТО у берегов Италии — это подготовка к возможному конфликту с РФ
Учения проводятся на фоне того, что РФ якобы нарушает воздушное пространство НАТО, пишут СМИ
Фото: U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Jonathan Sunderman
В настоящее время Североатлантический альянс проводит военные учения в Средиземноморье и вблизи итальянского побережья. Цель мероприятий — отработка действий в ситуации при возможном конфликте с Россией. Об этом сообщает телеканал CBS News.
«На борту военного корабля НАТО у побережья Италии союзники США проводят военные учения, в ходе которых моделируют возможные события в случае конфликта с Россией», — говорится в материале. В рамках учений Neptune Strike Штаты и девять их союзников (среди которых Великобритания, Греция, Польша, Турция и другие государства) тренируются в нанесении ударов на большие расстояния по восточному флангу НАТО.
Целями служат учебные полигоны, расположенные недалеко от территории РФ. В СМИ указывается, что проведение учений связано с утверждениями о якобы нарушении РФ воздушного пространства стран альянса с использованием беспилотников и истребителей. По мнению главнокомандующего силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича, к 2027 году альянс должен быть готов к возможному ведению боевых действий одновременно против Китая и России. При этом Гринкевич подчеркивает, что конфликт с любой из этих стран не является неизбежным, а основной задачей является его предотвращение.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о начале операции «Восточный страж», передает 360.ru. Она предполагает усиление оборонительных мер на восточном фланге альянса после инцидента с БПЛА в Польше. В день запуска миссии Испания заявила о своем участии в операции, продемонстрировав тем самым солидарность с партнерами по альянсу.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.