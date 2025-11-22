CBS: учения НАТО у берегов Италии — это подготовка к возможному конфликту с РФ

Учения проводятся на фоне того, что РФ якобы нарушает воздушное пространство НАТО, пишут СМИ Фото: U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Jonathan Sunderman

В настоящее время Североатлантический альянс проводит военные учения в Средиземноморье и вблизи итальянского побережья. Цель мероприятий — отработка действий в ситуации при возможном конфликте с Россией. Об этом сообщает телеканал CBS News.

«На борту военного корабля НАТО у побережья Италии союзники США проводят военные учения, в ходе которых моделируют возможные события в случае конфликта с Россией», — говорится в материале. В рамках учений Neptune Strike Штаты и девять их союзников (среди которых Великобритания, Греция, Польша, Турция и другие государства) тренируются в нанесении ударов на большие расстояния по восточному флангу НАТО.

Целями служат учебные полигоны, расположенные недалеко от территории РФ. В СМИ указывается, что проведение учений связано с утверждениями о якобы нарушении РФ воздушного пространства стран альянса с использованием беспилотников и истребителей. По мнению главнокомандующего силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича, к 2027 году альянс должен быть готов к возможному ведению боевых действий одновременно против Китая и России. При этом Гринкевич подчеркивает, что конфликт с любой из этих стран не является неизбежным, а основной задачей является его предотвращение.

Продолжение после рекламы