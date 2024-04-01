«Мисс Вселенная» вручила корону конкурса красоты адвокату из Перми. Видео

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Пресс-конференция в ТАСС с участием Анны Чиповской, Петра Налича и Оксаны Федоровой. Москва, федорова оксана
Оксана Федорова наградила победительниц пермского конкурса красоты Фото:

В Перми 31 марта прошел конкурс красоты «Мисс и Миссис Прикамье». Ведущей шоу стала обладательница титула «Мисс Вселенная — 2002» Оксана Федорова. Она вручала короны победительницам конкурса. Видео с церемонии награждения разместила пермячка Наталья Нечаева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«„Мисс Прикамье“ становится Наталья Нечаева. Приглашаем вручить корону Оксану Федорову», — говорит ведущий на видео. На странице Нечаевой в соцсети «ВКонтакте» сказано, что она работает адвокатом более семи лет.

Вторую корону и титул «Миссис Прикамье» завоевала Юлия Георгиевская. Ей также вручили ленту и подарки от партнеров. Всего в конкурсе приняли участие 25 девушек. Среди конкурсанток были блогеры, предприниматели и многодетные мамы.

Ранее URA.RU рассказало, что победительницу конкурса «Миссис Прикамье — 2023» Екатерину Волочкову признали самой красивой женщиной России на проекте «Миссис Россия Земля — 2023». В свои 44 года она выглядит на 10 лет моложе.

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В Перми 31 марта прошел конкурс красоты «Мисс и Миссис Прикамье». Ведущей шоу стала обладательница титула «Мисс Вселенная — 2002» Оксана Федорова. Она вручала короны победительницам конкурса. Видео с церемонии награждения разместила пермячка Наталья Нечаева на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «„Мисс Прикамье“ становится Наталья Нечаева. Приглашаем вручить корону Оксану Федорову», — говорит ведущий на видео. На странице Нечаевой в соцсети «ВКонтакте» сказано, что она работает адвокатом более семи лет. Вторую корону и титул «Миссис Прикамье» завоевала Юлия Георгиевская. Ей также вручили ленту и подарки от партнеров. Всего в конкурсе приняли участие 25 девушек. Среди конкурсанток были блогеры, предприниматели и многодетные мамы. Ранее URA.RU рассказало, что победительницу конкурса «Миссис Прикамье — 2023» Екатерину Волочкову признали самой красивой женщиной России на проекте «Миссис Россия Земля — 2023». В свои 44 года она выглядит на 10 лет моложе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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