Оксана Федорова наградила победительниц пермского конкурса красоты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Перми 31 марта прошел конкурс красоты «Мисс и Миссис Прикамье». Ведущей шоу стала обладательница титула «Мисс Вселенная — 2002» Оксана Федорова. Она вручала короны победительницам конкурса. Видео с церемонии награждения разместила пермячка Наталья Нечаева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«„Мисс Прикамье“ становится Наталья Нечаева. Приглашаем вручить корону Оксану Федорову», — говорит ведущий на видео. На странице Нечаевой в соцсети «ВКонтакте» сказано, что она работает адвокатом более семи лет.

Вторую корону и титул «Миссис Прикамье» завоевала Юлия Георгиевская. Ей также вручили ленту и подарки от партнеров. Всего в конкурсе приняли участие 25 девушек. Среди конкурсанток были блогеры, предприниматели и многодетные мамы.

Ранее URA.RU рассказало, что победительницу конкурса «Миссис Прикамье — 2023» Екатерину Волочкову признали самой красивой женщиной России на проекте «Миссис Россия Земля — 2023». В свои 44 года она выглядит на 10 лет моложе.