В автобусах и троллейбусах Челябинска расскажут об ответственности за незаконную рекламу наркошопов

В автобусах и троллейбусах Челябинска начали транслировать ролики об ответственности за рекламу наркошопов. Об этом сообщил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев, передает корреспондент URA.RU. Глава Челябинска Алексей Лошкин ранее поручил активизировать борьбу с незаконной рекламой наркошопов в городе.
«В автобусах и троллейбусах Челябинска начали показывать ролики об ответственности за незаконную рекламу наркошопов. В школах эту работу начали, на этой неделе проанализируем, в скольких классах она прошла», — сообщил Авдеев на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU.
Лошкин ранее поручил активизировать борьбу с незаконной рекламой наркошопов в Челябинске. Мэр просил не только закрашивать надписи на фасадах зданий, но и проводить разъяснительную работу с жителями города, в том числе с детьми и подростками. Задача социальной рекламы — рассказать, что наркотики ломают жизнь. Причем как употребление, так и распространение.
В Челябинске ранее полицейские задержали граффиста, который наносил рекламу наркошопов на фасады зданий в городе. Позднее выяснилось, что им оказался спортсмен с двумя высшими образованиями. «В дневное время мужчина ведет спортивную деятельность, занимается проведением тренировок, а ночью занимается рекламой наркошопов через нанесение граффити», — отметил Лошкин во время аппаратного совещания в мэрии.
Мужчина до задержания успел нанести более 30 запрещенных надписей по улице Смирных в Центральном районе города. Ему 26 лет, и он наносил рекламу запрещенных веществ ради заработка. В отношении задержанного был составлен административный материал по части первой статьи 6.13 КоАП РФ (Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!