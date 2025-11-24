Курганская область помогла отремонтировать стоматологическую поликлинику в Краснодоне Фото: Анна Серкова © URA.RU

Специалисты из Курганской области завершили комплекс работ по ремонту городской стоматологической поликлиники в Краснодонском округе ЛНР. Модернизация социальной инфраструктуры направлена на улучшение качества и комфорта получения стоматологической помощи. Об этом сообщает администрация Краснодонского округа.

Обновление поликлиники — часть масштабной работы по улучшению социальной инфраструктуры округа. «Были проведены ремонт и оснащение первичного кабинета приема врача-стоматолога, закуплено новое оборудование, приведены в порядок фойе и регистратура. Также отремонтирована кровля, установлена вывеска и оборудован пандус на крыльце», — сообщили в пресс-службе администрации Краснодонского округа.













1/4 Курганская область завершила ремонт городской стоматологии в Краснодоне Фото: Администрация Краснодонского муниципального округа