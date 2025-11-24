Курганские мастера преобразили стоматологию в ЛНР: что изменилось. Фото
Курганская область помогла отремонтировать стоматологическую поликлинику в Краснодоне
Фото: Анна Серкова © URA.RU
Специалисты из Курганской области завершили комплекс работ по ремонту городской стоматологической поликлиники в Краснодонском округе ЛНР. Модернизация социальной инфраструктуры направлена на улучшение качества и комфорта получения стоматологической помощи. Об этом сообщает администрация Краснодонского округа.
Обновление поликлиники — часть масштабной работы по улучшению социальной инфраструктуры округа. «Были проведены ремонт и оснащение первичного кабинета приема врача-стоматолога, закуплено новое оборудование, приведены в порядок фойе и регистратура. Также отремонтирована кровля, установлена вывеска и оборудован пандус на крыльце», — сообщили в пресс-службе администрации Краснодонского округа.
Курганская область завершила ремонт городской стоматологии в Краснодоне
Фото: Администрация Краснодонского муниципального округа
Кроме того, Курганская область на регулярной основе проводит дистанционные курсы повышения квалификации для медиков Краснодонского муниципального округа. По итогам обучения специалистам выдаются удостоверения установленного образца.
- Галина24 ноября 2025 12:17Россия - сильная страна, потому что мы друг другу помогаем. Это особенно важно сейчас, когда мы живем в не простое время. Надо поддерживать друг друга и оказывать помощь тем, кто в этом нуждается.
- Максимка24 ноября 2025 12:15Жизнь сейчас и так не простая, хорошо, что мы можем принести пользу и помочь другим людям.
- Ксюша24 ноября 2025 12:14Хорошо, что не только нашей области помогают, но и мы приносим пользу и помогаем другим. Это что-то типа бумеранга - к нам с добром и мы с добром. Круговорот добра получается.