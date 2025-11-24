В Кургане владелец ассенизаторской машины оплатил 200 штрафов после ареста авто

Курганский бизнесмен-ассенизатор оплатил штрафов на один миллион рублей(архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кургане судебные приставы взыскали с владельца ассенизаторской машины почти 200 штрафов и исполнительский сбор на сумму более одного миллиона рублей. Мужчина 1986 года рождения полностью оплатил всю задолженность только после ареста его автомобиля МАЗ. Об этом URA.RU сообщает пресс-служба УФССП России по Курганской области.

«Курганские судебные приставы добились взыскания с владельца ассенизаторской машины 198 административных штрафов на сумму свыше 800 тысяч рублей и исполнительского сбора в размере 200 тысяч рублей. Сбор был назначен из-за игнорирования решения суда», — говорится в сообщении пресс-службы УФССП России по Курганской области.

Мужчина приобрел ассенизаторскую машину и организовал бизнес по очистке септиков и колодцев, однако утилизировал отходы незаконным способом — сливал нечистоты в ливневую канализацию и другие несанкционированные места. За это его неоднократно штрафовали представители Департамента развития городского хозяйства.

После того, как долг превысил 800 тысяч рублей, судебные приставы начали принудительное взыскание штрафов и исполнительского сбора. При этом владелец скрывался, по адресу регистрации не проживал. Бизнесмена-нарушителя нашли сотрудники Госавтоинспекции, его рабочую машину удалось отследить и арестовать. Автомобиль МАЗ поместили на спецстоянку, несмотря на возражения неплательщика. Через 4 дня после ареста имущества гражданин полностью рассчитался со всеми обязательствами, перечислив сумму в размере 1 млн 66 тысяч рублей. Деньги поступили в бюджет региона.