Курганские власти рассказали, когда будет получен проект дублера шоссе Тюнина

Новый путепровод на шоссе Тюнина спроектируют до конца 2026 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Проектирование нового путепровода вдоль шоссе Тюнина в Кургане ведется по плану и должно завершиться подготовкой проектной документации и прохождением экспертизы до конца следующего года. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем tg-канале, уточнив, что объект планируют построить на случай возможного повторения крупного наводнения.

«Также, как и было запланировано, ведется проектирование путепровода вдоль шоссе Тюнина на случай повторения сильного паводка. Получить проектную документацию вместе с заключением экспертизы планируем до конца следующего года», — написал Шумков.

По словам губернатора, после завершения проектирования региону предстоит решить вопрос с финансированием строительства. Он отметил, что «время для этого непростое», однако власти рассчитывают изыскать необходимые ресурсы. Шумков добавил, что благодарен жителям, которые с пониманием относятся к поэтапной реализации инфраструктурных решений, связанных с последствиями наводнения.

Продолжение после рекламы

Весной 2024 года в Курганской области был зафиксирован один из самых масштабных за последние годы паводков. Из-за подъема воды были затоплены жилые кварталы и участки улично-дорожной сети в Кургане и ряде районов области. Власти временно ограничивали движение по отдельным дорогам и организовывали эвакуацию жителей из зон риска. Новый путепровод вдоль шоссе Тюнина власти рассматривают как элемент системы, который должен снизить транспортные риски при возможных будущих паводках.