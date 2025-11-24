Курганские власти рассказали, когда будет получен проект дублера шоссе Тюнина
Новый путепровод на шоссе Тюнина спроектируют до конца 2026 года
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Проектирование нового путепровода вдоль шоссе Тюнина в Кургане ведется по плану и должно завершиться подготовкой проектной документации и прохождением экспертизы до конца следующего года. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем tg-канале, уточнив, что объект планируют построить на случай возможного повторения крупного наводнения.
«Также, как и было запланировано, ведется проектирование путепровода вдоль шоссе Тюнина на случай повторения сильного паводка. Получить проектную документацию вместе с заключением экспертизы планируем до конца следующего года», — написал Шумков.
По словам губернатора, после завершения проектирования региону предстоит решить вопрос с финансированием строительства. Он отметил, что «время для этого непростое», однако власти рассчитывают изыскать необходимые ресурсы. Шумков добавил, что благодарен жителям, которые с пониманием относятся к поэтапной реализации инфраструктурных решений, связанных с последствиями наводнения.
Весной 2024 года в Курганской области был зафиксирован один из самых масштабных за последние годы паводков. Из-за подъема воды были затоплены жилые кварталы и участки улично-дорожной сети в Кургане и ряде районов области. Власти временно ограничивали движение по отдельным дорогам и организовывали эвакуацию жителей из зон риска. Новый путепровод вдоль шоссе Тюнина власти рассматривают как элемент системы, который должен снизить транспортные риски при возможных будущих паводках.
Ранее URA.RU писало, что шоссе Тюнина регулярно оказывается затопленным во время паводка. Строительства дублера с эстакадой необходимо для беспрепятственного прохождения автотранспорта на затопляемом участке дороги. Согласно предварительным оценкам, приведенным в 2021 году, ориентировочная стоимость строительства моста на шоссе Тюнина составляла 2,6 млрд рублей.
Материал из сюжета:Половодье-2025 в Курганской области
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
- Владислав24 ноября 2025 11:52Помню, когда был этот ужасный год с паводком, то ездить домой было очень не просто. Мы за городом живем и каждый наш проезд домой составлял около двух часов, когда обычно занимает минут 20. А все потому, что дорога была перекрыта и люди стояли в пробке. Новый мост помог бы решить эту проблему, если бы паводок повторился.
- Егор24 ноября 2025 11:49Идея с мостом очень хорошая. С нашими паводками он просто необходим нам.
- Гость24 ноября 2025 11:48Шумков молодец. Если он что-то обещает, то обязательно выполняет это. Значит и финансирование будет.