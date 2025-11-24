Логотип РИА URA.RU
В Кургане суд вынес приговор девушке, которая насмерть сбила мужчину на перекрестке

Курганской девушке-водителю предстоит отсидеть в колонии через 10 лет
24 ноября 2025 в 12:32
Смертельное ДТП в Кургане произошло в июле этого года (архивное фото)

Курганский городской суд приговорил 25-летнюю жительницу Кургана к лишению свободы за смертельное дорожно-транспортное происшествие, которое произошло в июле на перекрестке улиц Половинской и Гоголя. При этом, суд дал отсрочку виновнице на 10 лет, так как ее ребенку сейчас четыре года. Об этом сообщает прокуратура Курганской области в своем tg-канале. 

«Суд назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года», — говорится в сообщении прокуратуры региона.

Как установил суд, летом 2025 года осужденная, управляя автомобилем с превышением скорости, выехала на запрещающий сигнал светофора и допустила наезд на пешехода 1989 года рождения. Мужчина переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. От полученных травм он скончался. Женщина полностью признала вину. Женщину признали виновной по части 3 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Однако суд отсрочил реальное отбывание наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. На период отсрочки за осужденной сохраняется запрет на управление транспортными средствами. Приговор может быть обжалован в установленном законом порядке.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области молодая девушка ехала из Куртамыша в Курган на Lada Granta и сбила лошадь. В результате водитель попала в больницу.

