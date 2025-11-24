В Кургане компания выплатит миллион ребенку, который из-за люка упал с самоката

Семья ребенка, упавшего с самоката на улице Кургана, получила более миллиона рублей Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Мать несовершеннолетнего ребенка, пострадавшего при падении с электросамоката в Кургане из-за просадки крышки люка, добилась компенсации морального вреда от одной из телекоммуникационных компаний. Компания заплатит более миллиона рублей семье, поскольку ненадлежащее состояние тротуара и люка стало причиной травмы ребенка. Об этом URA.RU сообщили источники из сферы правозащиты.

«В августе прошлого года ученик одной из школ ездил за учебниками. Возвращаясь обратно, ему пришлось проехать по луже у ресторана по улице Зорге. Он упал, получив несколько переломов и сотрясение мозга. Родители подали в суд. Лишь в апелляции им удовлетворили иск, признав ответственность компании, владеющей люком, на который наехал самокат. Бизнес выплатит семье и мальчику 1 050 000 рублей», — рассказали источники.

Данные нашли подтверждение в судебных материалах. «Судебная коллегия приходит к выводу о наличии оснований для взыскания с [компании] компенсации морального вреда в пользу ребенка в размере 700 000 рублей и в пользу родителей — 350 000 рублей. По вине ответчика, который должен был обеспечить надлежащее состояние люка колодца, истцу причинен моральный вред», — говорится в судебном определении.

Продолжение после рекламы