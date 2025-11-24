В Кургане повторно перенесут срок окончания строительства элитной гостиницы. Фото, видео
Первая пятизвездочная гостиница в Кургане примет первых гостей не раньше 2026 года
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Строительство первой пятизвездочной гостиницы в Кургане на улице Куйбышева снова отложено. Несмотря на перенос сроков окончания строительства на 2025 год, завершение работ в этом году уже невозможно. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из сферы бизнеса.
«Сейчас все пять этажей гостиницы фактически достроены, но полностью закончить в этом году строительство не удалось. Предстоит возвести крышу и „эркер“ на шестом этаже. Это часть здания с панорамными окнами, которая будет нести несколько функций — украшать саму гостиницу и открывать красивые виды на город для гостей», — рассказал инсайдер.
Строящаяся первая пятизвездочная гостиница в Кургане
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Кроме того, строителям предстоит выполнить внутренние и внешние работы. По этой причине возведение гостиницы продолжится в 2026 году.
Ранее URA.RU писало, что строительство началось в 2021 году, а завершить объект планировали еще в 2023-м. Из-за срывов сроков сдачи переносили уже несколько раз. Застройщиком гостиницы выступает компания «РКС», которой владеет бизнесмен и бывший депутат гордумы Андрей Кацай. Подрядчиком строительства остается компания «Посад».
Материал из сюжета:Первая элитная гостиница в Кургане
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
- Гость столицы Зауралья24 ноября 2025 08:53где парковаться то?
- Василий24 ноября 2025 08:51Больше похоже на здание больницы