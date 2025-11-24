Суд продлил арест курганским сестрам Камшиловым Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский областной суд продлил меру пресечения сестрам Камшиловым, оставив их под домашним арестом по 19 января 2026 года. До вынесения решения обвиняемые в автоподставах сестры разошлись во мнениях о ходатайстве следствия на меру пресечения. Об этом узнал корреспондент URA.RU, побывавший на заседании о продлении меры пресечения.

Марина Камшилова была согласна на продление домашнего ареста. Ее сестра Елена Камшилова просила выпустить ее под подписку о невыезде. «Продлить срок домашнего домашнего ареста Камшиловым Елене Ивановне и Марине Ивановне с сохранением имеющихся запретов», — зачитал решение судья Денис Кирьянов. Сестер оставят под арестом по 19 января 2026 года.

Судебное заседание происходило одновременно для обеих сестер. Решение было принято с учетом индивидуального исследования обстоятельств, а вопрос о мере пресечения Камшиловым по ходатайству следователей решался в рамках одного уголовного дела. Следствие просило продлить сроки ареста еще на месяц и 25 дней.

Как было заявлено в суде, уголовное расследование окончено — в настоящее время происходит ознакомление с материалами дела. Всего в деле 32 тома, главные обвиняемые ознакомились более чем с половиной из них. По мнению следствия, для завершения данной процедуры Камшиловым понадобится еще около месяца.

В суде дополнительное ходатайство сделала обвиняемая Елена Камшилова. Она предоставила справку из медучреждения, о том, что ей прописаны медицинские рекомендации в связи с проблемами по здоровью. Поэтому женщина просила отпустить ее под подписку о невыезде, или же предоставить право на совершение прогулок. Изучив все материалы дела. суд продлил сестрам Камшиловым домашний арест, оставив прежние условия содержания.

Женщины были задержаны в конце ноября 2024 года. Их обвиняют в совершении десятков эпизодов мошенничества, махинаций в сфере автострахования и попыток подобных действий. Все они связаны с ДТП на курганских дорогах. В деле — еще несколько обвиняемых. Несколько человек заключили досудебное соглашение со следствием, их дела выделят в отдельное производство.