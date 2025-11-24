Курганская область готовится к масштабным инфраструктурным проектам при поддержке правительства РФ

В 2026 году в Кургане начнется строительство нового моста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области с прямой поддержкой правительства РФ начнется реализация трех крупных инфраструктурных проектов — строительства моста через Транссиб, новых городских очистных сооружений и завода по сортировке мусора. Старт намечен на 2026 год. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале.

«В следующем году в регионе с прямой поддержкой правительства РФ стартует реализация сразу трех крупных проектов. Надеемся, что по всем этим проектам бюджетное финансирование будет своевременным, как и предусмотрено заявками и соглашениями», — написал Шумков.

По его словам, завершается разработка проектной документации для строительства моста через Транссибирскую магистраль, который соединит две основные части города и, по расчетам властей, значительно разгрузит дорожное движение. Отдельный блок — реконструкция, фактически новое возведение городских канализационных очистных сооружений: действующие объекты по словам губернатора находятся в разрушенном состоянии и создают проблемы для застройки и подключения нового жилья к инженерной инфраструктуре.

Третий проект — создание завода по сортировке твердых коммунальных отходов и подготовка к строительству полигона рядом с ним. Как указал Шумков, этот комплекс должен продолжить поэтапное наведение порядка в сфере обращения с мусором: часть отходов планируется направлять на переработку, оставшийся объем — утилизировать на специализированном полигоне по современным требованиям.

Губернатор добавил, что региональные власти рассчитывают на своевременное поступление бюджетных средств по всем трем объектам в соответствии с поданными заявками и заключенными соглашениями. Он также сообщил о планах запустить еще один крупный проект — создание ИТ-технопарка. По его данным, проектирование технопарка должно завершиться в ближайшие месяцы, после чего правительство области определит источник финансирования и перейдет к этапу реализации.