У пермских судебных приставов появился новый руководитель

Александр Малюшкин приступил к работе с 24 июня
Руководителем ГУ ФССП по Пермскому краю назначен бывший главный судебный пристав по Мурманской области Александр Малюшкин. Он будет работать с приставкой «и.о.», рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.
«С 24 июня Александр Малюшкин приступил к исполнению служебных обязанностей», — сообщили агентству в ГУ ФССП по Пермскому краю. Прежний руководитель пермских приставов Абдул Алаудинов оставил должность на минувшей неделе.
Малюшкин являлся одним из кандидатов на вакантную должность. Алаудинов, как ожидается, продолжит работу в Ставропольском крае.
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