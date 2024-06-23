23 июня 2024

У пермских судебных приставов появился новый руководитель

Главным пермским приставом стал экс-начальник ведомства по Мурманской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александр Малюшкин приступил к работе с 24 июня
Александр Малюшкин приступил к работе с 24 июня Фото:

Руководителем ГУ ФССП по Пермскому краю назначен бывший главный судебный пристав по Мурманской области Александр Малюшкин. Он будет работать с приставкой «и.о.», рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

«С 24 июня Александр Малюшкин приступил к исполнению служебных обязанностей», — сообщили агентству в ГУ ФССП по Пермскому краю. Прежний руководитель пермских приставов Абдул Алаудинов оставил должность на минувшей неделе.

Малюшкин являлся одним из кандидатов на вакантную должность. Алаудинов, как ожидается, продолжит работу в Ставропольском крае.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Руководителем ГУ ФССП по Пермскому краю назначен бывший главный судебный пристав по Мурманской области Александр Малюшкин. Он будет работать с приставкой «и.о.», рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. «С 24 июня Александр Малюшкин приступил к исполнению служебных обязанностей», — сообщили агентству в ГУ ФССП по Пермскому краю. Прежний руководитель пермских приставов Абдул Алаудинов оставил должность на минувшей неделе. Малюшкин являлся одним из кандидатов на вакантную должность. Алаудинов, как ожидается, продолжит работу в Ставропольском крае.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...