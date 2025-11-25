Губернатор Дмитрий Махонин в прямом эфире ответит на вопросы пермяков

Ранее Дмитрий Махонин общался с пермяками в начале сентября Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проведет сегодня, 25 ноября 2025 года, прямой эфир с жителями на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Глава региона ответит на волнующие их вопросы.

«Друзья! Во вторник, 25 ноября, проведу прямой эфир на странице „ВКонтакте“. Отвечу на ваши вопросы, как всегда, пишите их под этим постом. Начинаем в 19:00. Подключайтесь», — написал у себя на странице Дмитрий Махонин.