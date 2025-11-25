Логотип РИА URA.RU
Губернатор Дмитрий Махонин в прямом эфире ответит на вопросы пермяков

25 ноября 2025 в 15:46
Ранее Дмитрий Махонин общался с пермяками в начале сентября

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проведет сегодня, 25 ноября 2025 года, прямой эфир с жителями на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Глава региона ответит на волнующие их вопросы.

«Друзья! Во вторник, 25 ноября, проведу прямой эфир на странице „ВКонтакте“. Отвечу на ваши вопросы, как всегда, пишите их под этим постом. Начинаем в 19:00. Подключайтесь», — написал у себя на странице Дмитрий Махонин.

Ранее Дмитрий Махонин общался с пермяками в начале сентября 2025 года. В ходе прямого эфира глава региона анонсировал запуск правительственной программы для развития музеев в территориях края и признался, что считает Прикамье лучшим местом на земле.

