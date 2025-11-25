Пермякам предлагают за две недели научиться управлять ударным дроном

В Перми проводятся курсы по управлению как «гражданскими», так и FPV-дронами, которые применяют на передовой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае за две недели можно научиться управлять FPV-дроном. Курсы организованы на базе Центра профессионального образования БПЛА и начальной военной подготовки «Стрелец», сообщается на страницах организации в соцсетях.

«Стань оператором БПЛА. Практические курсы. Старт — 25 ноября. FPV-пилот (14 дней). Удостоверение», — говорится в сообщении, которое разместил Центр профобразования «Стрелец» в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, в учебном центре предлагают овладеть навыками управления «гражданскими» беспилотными летательными аппаратами. Продолжительность курса составляет 144 часа, по окончании обучения выдается документ государственного образца, отмечают в организации. Также в Перми курсы управления GPS и FPV-дронами проводятся представителями школы «Технология выживания», основанного военным хирургом Юрием Евичем.