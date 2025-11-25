Новогодняя ночь пройдет в Перми без массовых гуляний
В ночь на 1 января в центре Перми будет спокойно
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В главном ледовом городке Перми на городской эспланаде массовых празднований в новогоднюю ночь не запланировано. Горки закроют. При этом из динамиков будет звучать музыка, а с экранов транслироваться поздравления в адрес горожан.
«В новогоднюю ночь в центральном ледовом комплексе „Легенды Пармы“ на видеоэкранах будут транслироваться поздравления, а также будет звучать музыкальное сопровождение. В целях обеспечения безопасности и предотвращения травматизма горки в новогоднюю ночь работать не будут», — сообщили в мэрии Перми. В администрации также рассказали, что городок будут охранять. На дежурстве рядом будет находиться и бригада скорой помощи.
Интерактивные программы пермяков в ледовом комплексе ждут с 3 по 11 января. Концерт планируется устроить в 7 января, на Рождество.
Ранее URA.RU рассказывало, что официально старт празднованию Нового года в Перми будет дан 14 декабря, когда на эспланаде зажгут огни на главной городской елке. Она этой зимой новая — ее высота составит 33 метра.
