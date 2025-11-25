Логотип РИА URA.RU
Новогодняя ночь пройдет в Перми без массовых гуляний

25 ноября 2025 в 15:54
В ночь на 1 января в центре Перми будет спокойно

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В главном ледовом городке Перми на городской эспланаде массовых празднований в новогоднюю ночь не запланировано. Горки закроют. При этом из динамиков будет звучать музыка, а с экранов транслироваться поздравления в адрес горожан.

«В новогоднюю ночь в центральном ледовом комплексе „Легенды Пармы“ на видеоэкранах будут транслироваться поздравления, а также будет звучать музыкальное сопровождение. В целях обеспечения безопасности и предотвращения травматизма горки в новогоднюю ночь работать не будут», — сообщили в мэрии Перми. В администрации также рассказали, что городок будут охранять. На дежурстве рядом будет находиться и бригада скорой помощи.

Интерактивные программы пермяков в ледовом комплексе ждут с 3 по 11 января. Концерт планируется устроить в 7 января, на Рождество.

Ранее URA.RU рассказывало, что официально старт празднованию Нового года в Перми будет дан 14 декабря, когда на эспланаде зажгут огни на главной городской елке. Она этой зимой новая — ее высота составит 33 метра. 

