Матери из Сатки, которая положила младенца умирать в стиралку, дали отсрочку от наказания

В Челябинской области матери, которая убрала новорожденного сына в пакет и сложила в стиральную машину, дали отсрочку от наказания. Об этом сообщила пресс-служба Саткинского городского суда.

«Суд назначил ей два года колонии-поселения, однако наказание отложено до достижения ее другому ребенку 14 лет. Муж просил не наказывать жену, и суд учел это, а также ее раскаяние и необходимость заботы о семье», — сообщила пресс-служба суда на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в прошлом году в поселке Сулея. Вечером 5 ноября 32-летняя женщина родила в бане здорового доношенного ребенка. Живого сына она убрала в пакет и сложила в стиральную машину, которая находилась в неотапливаемом помещении.

