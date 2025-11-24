Матери из Сатки, которая положила младенца умирать в стиралку, дали отсрочку от наказания
Живого и здорового ребенка женщина убрала в пакет (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Челябинской области матери, которая убрала новорожденного сына в пакет и сложила в стиральную машину, дали отсрочку от наказания. Об этом сообщила пресс-служба Саткинского городского суда.
«Суд назначил ей два года колонии-поселения, однако наказание отложено до достижения ее другому ребенку 14 лет. Муж просил не наказывать жену, и суд учел это, а также ее раскаяние и необходимость заботы о семье», — сообщила пресс-служба суда на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
Инцидент произошел в прошлом году в поселке Сулея. Вечером 5 ноября 32-летняя женщина родила в бане здорового доношенного ребенка. Живого сына она убрала в пакет и сложила в стиральную машину, которая находилась в неотапливаемом помещении.
После домашних родов женщина почувствовала себя плохо и была вынуждена обратиться к врачам. Медики поставили ей диагноз «криминальный аборт». Было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»). Санкция статьи подразумевает наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до четырех лет. Для женщины это были третьи роды.
