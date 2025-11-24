Смешанные осадки и гололед сохранятся в Челябинской области всю неделю
В Челябинске всю неделю ожидается плохая погода (архивное фото)
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Челябинской области неблагоприятная погода со смешанными осадками и гололедом ожидается всю предстоящую неделю. К выходным и вовсе прогнозируется сильный снегопад, сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра.
«На неделе с 24 по 30 ноября с повышенным температурным фоном и высокой влажностью Челябинская область продолжает быть подвержена неблагоприятным метеорологическим явлениям: смешанные осадки и гололедные явления на севере, и туманы на юге области. Значительные осадки в виде мокрого снега, снега вероятны в ночь с 28 на 29 ноября и днем 29 ноября», — сообщили синоптики Гидрометеоцентра в telegram-канале.
Завтра в регионе местами возможны дожди и снег, в отдельных районах гололед, туманы. Порывы ветра местами достигну 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +1,-4 градусов, днем потеплеет до +1,+6 градусов. В Челябинске осадки не прогнозируются, но возможен туман. Ночью похолодает до нуля градусов, днем температура повысится до +6 градусов.
В минувшие выходные на Челябинскую область обрушился ледяной дождь. В субботу непогода осложнила обстановку на трассе М-5 «Урал». В Челябинске дорожники и управляющие компании вышли на обработку дорог. Сегодня на аппаратном совещании в мэрии отметили работу дорожников и УК, а также назвали компании, которые проигнорировали просьбу об уборке территории.
