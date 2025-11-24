Текслер: ветеран СВО нашел работу в минэкономразвития Челябинской области

Программа работает для ветеранов спецоперации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ветеран спецоперации Ержан Амержанов во время участия в программе «Герои Южного Урала» нашел работу в минэкономразвития Челябинской области. Об этом рассказал губернатор региона Алексей Текслер.

«Программа „Герои Южного Урала“ продолжает показывать реальные результаты. Один из ее участников, ветеран СВО Ержан Амержанов, успешно трудоустроен в Министерстве экономического развития Челябинской области», — сообщил глава региона. Ветеран спецоперации занял должность замначальника управления развития малого и среднего предпринимательства.

До назначения в министерство Ержан имел значительный профессиональный опыт. Он занимал должность начальника штаба танкового полка в звании подполковника и с февраля 2022 года принимал участие в спецоперации. В ходе боевых действий получил тяжелое ранение. За проявленные заслуги Ержан был удостоен медали Суворова и медали ордена «За заслуги перед Отечеством», а также получил благодарность от Верховного Главнокомандующего. После прохождения реабилитации он активно включился в работу по патриотическому воспитанию молодого поколения.

По завершении первого этапа обучения бывший боец приступил к стажировке в министерстве. Благодаря своей военной выучке и дисциплинированности он смог оперативно влиться в коллектив. В настоящее время в его обязанности входит координация реализации регионального проекта в профильной сфере, участие в совершенствовании существующих и создании новых механизмов поддержки предпринимательства, а также мониторинг достижения целевых показателей деятельности таких институтов развития, как центр «Мой бизнес» и центр бизнес-инкубирования.

Амержанов подчеркивает, что сфера экономики всегда вызывала у него интерес, а участие в программе открыло перед ним возможности для профессиональной самореализации в этом направлении. Его карьера демонстрирует, как навыки и опыт, полученные во время военной службы, могут быть успешно применены в гражданской сфере.