Тюменская пенсионерка отдала мошенникам миллионы рублей

Женщине предложили сохранить деньги на «безщопасном счете» Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Тюменская пенсионерка отдала мошенникам 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба региональной прокуратуры.

«Неизвестный позвонил пенсионерке, представился сотрудником ФСБ и убедил женщину перевести деньги на „безопасный счет“. Деньги были переданы неустановленному лицу, которое выступило курьером», — говорится в сообщении.