Тюменская пенсионерка отдала мошенникам миллионы рублей
Женщине предложили сохранить деньги на «безщопасном счете»
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Тюменская пенсионерка отдала мошенникам 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба региональной прокуратуры.
«Неизвестный позвонил пенсионерке, представился сотрудником ФСБ и убедил женщину перевести деньги на „безопасный счет“. Деньги были переданы неустановленному лицу, которое выступило курьером», — говорится в сообщении.
Всего же за прошедшую неделю от действий мошенников пострадали 62 жителя области. Общая сумма ущерба превысила 38 миллионов рублей. Ранее сообщалось, что мошенники воспользовались краденой личностью тюменки, чтобы разводить туристов.
