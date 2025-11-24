Усилили контроль из-за запаха: власти ответили на жалобы тюменцев на вонь

Неприятный запах может быть следствием обычных производственных процессов (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Запах, который ощущают тюменцы, и который горожане связывают со сжиганием куриц на птицефабрике «Пышминская», также может появляться просто из-за деятельности самого предприятия. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства региона.

«В ходе деятельности животноводческих и птицеводческих предприятий могут возникать запахи, что является следствием содержания сельскохозяйственных животных и связанных с этим технологических процессов, которые должны осуществляться с соблюдением установленных требований законодательства. В связи с появившимися обращениями на неприятный запах усилен контроль за соблюдением всех требований. Для минимизации негативного воздействия для населения приняты все необходимые меры», — сообщили в инфоцентре.