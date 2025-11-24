В Тюмени сняли с продажи больше 300 килограммов молочной продукции

Следов ГМО в тюменском молоке не нашли Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

У тюменских производителей молочной продукции нашли множество несоответствий санитарным нормам. Об этом на своем официальном сайте рассказали по итогам проверок в 2025 году специалисты Роспотребнадзора.

«По каждой выявленной нестандартной пробе были проведены меры, направленные на предотвращение реализации продукции на рынке», — уточнили в Роспотребнадзоре. С продаж сняли более 330 кг молочной продукции — в основном это товары без маркировки и полной информации для потребителя или не соответствующие лабораторным требованиям.