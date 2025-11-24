Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

В Тюмени сняли с продажи больше 300 килограммов молочной продукции

24 ноября 2025 в 14:37
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Следов ГМО в тюменском молоке не нашли

Следов ГМО в тюменском молоке не нашли

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

У тюменских производителей молочной продукции нашли множество несоответствий санитарным нормам. Об этом на своем официальном сайте рассказали по итогам проверок в 2025 году специалисты Роспотребнадзора.

«По каждой выявленной нестандартной пробе были проведены меры, направленные на предотвращение реализации продукции на рынке», — уточнили в Роспотребнадзоре. С продаж сняли более 330 кг молочной продукции — в основном это товары без маркировки и полной информации для потребителя или не соответствующие лабораторным требованиям.

При этом пробы, не соответствующие санитарно-химическим и радиологическим требованиям, а также содержащие ГМО и антибиотики, не выявлены. Ранее стало известно, что Роспотребнадзор не нашел повышенного содержания вредных веществ в тюменском воздухе. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал