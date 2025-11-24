Логотип РИА URA.RU
Умерла курганский врач-невролог Любовь Новоселова

24 ноября 2025 в 13:33
Любовь Новоселова работала в различных медицинских учреждениях Курганской области

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ушла из жизни курганский врач-невролог высшей квалификационной категории Любовь Новоселова. Ее стаж работы в медицинских учреждениях региона составил более 50 лет. Об этом сообщает департамент здравоохранения региона.

«С глубоким прискорбием сообщаем о кончине Новоселовой Любови Васильевны — врача-невролога высшей квалификационной категории. Она была отличником здравоохранения СССР и ветераном труда», — говорится в сообщении департамента здравоохранения Курганской области.

Прощание с Любовью Новоселовой состоится 25 ноября в Кургане

Фото: Департамент здравоохранения Курганской области

В 1967 году она окончила Омский медицинский институт имени М.И. Калинина и начала трудовую деятельность в Юргамышской центральной районной больнице Курганской области. Любовь Новоселова работала в областной больнице №2, Курганском областном кардиологическом диспансере и поликлинике №1. Прощание с доктором состоится 25 ноября с 13:20 до 14:20 в здании по адресу: проспект Машиностроителей, 38е, зал №2.

