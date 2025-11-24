Житель Кургана расчленил свою жертву и показал силовикам, где спрятал останки. Видео
Силовики задержали курганца, подозреваемого в убийстве с расчленением
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Житель Кургана обвиняется в жестоком убийстве женщины, с которой он выпивал в своей квартире. Подозреваемый нанес множественные удары, от которых потерпевшая скончалась, а затем расчленил тело и спрятал его рядом с гаражным кооперативом. Когда его задержали, он показал место убийства сотрудникам полиции. Информацию об этом сообщили в региональном Следственном комитете.
«По версии следствия, с 12 по 13 ноября 38-летний фигурант пригласил женщину к себе домой для распития спиртного. В ходе конфликта он жестоко избил ее, нанося многочисленные удары по голове и телу. От полученных травм потерпевшая умерла на месте, после чего мужчина расчленил тело и спрятал части в лесополосе за гаражным кооперативом», — сообщает сайт следственного управления СК России Курганской области.
Очевидцы сообщили о произошедшем в правоохранительные органы, и того же дня мужчина был задержан. Он дал признательные показания и указал место сокрытия частей тела. «Личность убитой установлена полицейскими, ей оказалась 61-летняя местная жительница», — информирует пресс-служба УМВД России по Курганской области. Сейчас ему предъявлено обвинение по статье об убийстве, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
- Тетка24 ноября 2025 15:01Хочется спросить, зачем женщина в таком возрасте (61 год) пошла с 38- летним, острых ощущений захотелось?.. Пьянка во всем виновата.