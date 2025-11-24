Силовики задержали курганца, подозреваемого в убийстве с расчленением Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кургана обвиняется в жестоком убийстве женщины, с которой он выпивал в своей квартире. Подозреваемый нанес множественные удары, от которых потерпевшая скончалась, а затем расчленил тело и спрятал его рядом с гаражным кооперативом. Когда его задержали, он показал место убийства сотрудникам полиции. Информацию об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

«По версии следствия, с 12 по 13 ноября 38-летний фигурант пригласил женщину к себе домой для распития спиртного. В ходе конфликта он жестоко избил ее, нанося многочисленные удары по голове и телу. От полученных травм потерпевшая умерла на месте, после чего мужчина расчленил тело и спрятал части в лесополосе за гаражным кооперативом», — сообщает сайт следственного управления СК России Курганской области.

Очевидцы сообщили о произошедшем в правоохранительные органы, и того же дня мужчина был задержан. Он дал признательные показания и указал место сокрытия частей тела. «Личность убитой установлена полицейскими, ей оказалась 61-летняя местная жительница», — информирует пресс-служба УМВД России по Курганской области. Сейчас ему предъявлено обвинение по статье об убийстве, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.