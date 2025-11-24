Логотип РИА URA.RU
Игра от легендарных разработчиков «Смуты» привлекла большой внимание на крупном фестивале

На фестивале «Фандом Фест ВКонтакте» прошла презентация игры «Земский собор»
24 ноября 2025 в 15:31
Более 1000 человек смогли поиграть в релизную версию «Земского собора»

Фото: пресс-служба VK Play

Более 1000 поклонников видеоигр смогли опробовать приключенческий экшен «Земский собор», который представила российская игровая студия «Сайберия Нова» на фестивале поп-культуры «Фандом Фест ВКонтакте». Об этом сообщил креативный директор студии Сергей Русских.

«Мы увидели живой и искренний отклик тысяч игроков, которые смогли опробовать игру на фестивале», — заявил Русских на мероприятии. Он также отметил, что презентация игры дала уникальную возможность не только показать проект большому количеству людей, но и показать, как видеоигры могут помогать в культурном просвещении и изучении истории. Его слова приводит пресс-служба VK Play, где игра уже доступна для скачивания.

Первые игроки остались довольны новой игрой

Фото: пресс-служба VK Play

На фестивале «Фандом Фест» собралось 15 тысяч поклонников поп-культуры. Одним из ключевых элементов мероприятия стал тематический стенд, который позволил участникам погрузиться в атмосферу Смутного времени. Живой косплей ключевых персонажей игры — от казака Кирши и его спутницы Аленки до стрельцов — дополнил впечатление от стенда и помог создать аутентичную атмосферу эпохи.

В рамках фестиваля посетители смогли опробовать релизную версию игры «Земский собор»: более тысячи человек приняли участие в игре. Также участники и косплееры познакомились с измененной версией проекта — в ней были улучшены боевая система, стабильность и некоторые второстепенные квесты.

«Фандом Фест ВКонтакте» собрал 15 тысяч поклонников поп-культуры

Фото: пресс-служба VK Play

Приключенческая игра «Земский собор» вышла на платформе VK Play 4 ноября. Ее действие разворачивается после Смутного времени, в 1613 году. Главный герой — казак Кирша, который оказывается в центре политических интриг Земского собора. За время, прошедшее с момента релиза, пользователи оставили свыше 450 отзывов, из которых более 380 — положительные. Текущий рейтинг игры в VK Play составляет 7,8.

Разработчик игры — российская студия «Сайберия Нова», она также создала игру «Смута». Компания была основана в Новосибирске в 2015 году и занимается созданием видеоигр на базе Unreal Engine 5.x, а также продюсированием, гейм-дизайном и другими аспектами производства игр. В команде студии работает более 60 квалифицированных специалистов.

