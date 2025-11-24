На реке Миасс в Челябинске снова зафиксированы маслянистые пятна
На реке снова зафиксированы нефтяные пятна (архивное фото)
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Челябинске на реке Миасс накануне снова появились маслянистые пятна, но на этот раз на участке реки под транспортной развязкой по Братьев Кашириных. На участке установлены заградительные барьеры, сообщила пресс-служба Поисково-спасательной службы региона.
«23 ноября вновь был зафиксирован выброс маслянистых пятен. Оперативные службы и спасатели выехали на повторный контроль возможного источника разлива и проверили участок реки Игуменки на предмет выброса вредных веществ, на месте были установлены заградительные боны и применен сорбент для сбора нефтепродуктов», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Пятна неизвестного происхождения начали появляться на реке Миасс в центре Челябинска около Ленинградского моста еще 13 августа. После спасатели регулярно обследовали акваторию и береговые полосы реки. Долгое время следов разлива нефтепродуктов обнаружено не было. Масляное пятно, образовавшееся из-за разлива нефтепродуктов, появилось на реке Миасс из подземной реки Игуменка, которая протекает через весь город.
