На реке Миасс в Челябинске снова зафиксированы маслянистые пятна

На реке снова зафиксированы нефтяные пятна (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на реке Миасс накануне снова появились маслянистые пятна, но на этот раз на участке реки под транспортной развязкой по Братьев Кашириных. На участке установлены заградительные барьеры, сообщила пресс-служба Поисково-спасательной службы региона.

«23 ноября вновь был зафиксирован выброс маслянистых пятен. Оперативные службы и спасатели выехали на повторный контроль возможного источника разлива и проверили участок реки Игуменки на предмет выброса вредных веществ, на месте были установлены заградительные боны и применен сорбент для сбора нефтепродуктов», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.