Природа

Экология

На реке Миасс в Челябинске снова зафиксированы маслянистые пятна

24 ноября 2025 в 15:58
На реке снова зафиксированы нефтяные пятна (архивное фото)

На реке снова зафиксированы нефтяные пятна (архивное фото)

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на реке Миасс накануне снова появились маслянистые пятна, но на этот раз на участке реки под транспортной развязкой по Братьев Кашириных. На участке установлены заградительные барьеры, сообщила пресс-служба Поисково-спасательной службы региона. 

«23 ноября вновь был зафиксирован выброс маслянистых пятен. Оперативные службы и спасатели выехали на повторный контроль возможного источника разлива и проверили участок реки Игуменки на предмет выброса вредных веществ, на месте были установлены заградительные боны и применен сорбент для сбора нефтепродуктов», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Пятна неизвестного происхождения начали появляться на реке Миасс в центре Челябинска около Ленинградского моста еще 13 августа. После спасатели регулярно обследовали акваторию и береговые полосы реки. Долгое время следов разлива нефтепродуктов обнаружено не было. Масляное пятно, образовавшееся из-за разлива нефтепродуктов, появилось на реке Миасс из подземной реки Игуменка, которая протекает через весь город. 

