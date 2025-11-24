В Челябинской области вырастет производство водки
Челябинске заводы будут разливать больше водки
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Челябинской области в 2026 году ожидается рост выпуска водки. Это следует из прогноза социально-экономического развития, подготовленного региональным правительством.
«Производство водки. При консервативном варианте прогноза показатель выпуска в 2026 году составит 370,8 тысячи декалитров, при базовом — 392,1 тысячи», — следует из документа, с которым ознакомилось URA.RU.
За последние годы это наивысший уровень. В 2023 году ликеро-водочные заводы выпустили 309,7 тысячи декалитров, годом позже — 339 тысяч. По прогнозу, в 2025 году будет достигнут показатель в 361,8 тысячи декалитров.
В дальнейшем власти ожидают продолжения роста. Начиная с 2025 года, производство продукта за три года увеличится на 23,9-53,4 тысячи декалитров. Предполагается, что при лучшем варианте развития событий в 2028 году региональные производители разольют 415,2 тысячи декалитров водки.
