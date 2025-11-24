«Водителям на адаптацию дается две недели»: в Челябинске на восьми улицах запретили парковку

Водители должны привыкнуть к новым знакам за две недели Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске на восьми улицах установили знаки, запрещающие или ограничивающие стоянку машин. Водителя дается две недели на адаптацию, после будет работать эвакуатор, сообщили в пресс-службе комитета дорожного хозяйства города.

«Для увеличения пропускной способности дорог, а также чтобы сделать зимнюю уборку эффективной, устанавливаются дорожные знаки, запрещающие или ограничивающие остановку и стоянку с табличкой „Работает эвакуатор“. Местным жителям дается две недели на адаптацию, затем будет работать эвакуатор», — сообщила пресс-служба комитета в telegram-канале.

За месяц знаки были установлены на улице Володарского от Коммуны до проспекта Ленина, улице Либкнехта от Свердловского проспекта до Клары Цеткин, улице Евтеева от Цвиллинга до Свободы. Знаки также появились на Салютной от Марченко до Танкистов, Ярославской от Чарчана до Горьковской, 250-летия Челябинска от Чичерина до Салавата Юлаева, Университетской Набережной от дома № 107 и до Северо-Крымской, и от Косарева до улицы Северо-Крымской.

Жители Челябинска ранее оставили более 250 сообщений в чат-боте на припаркованные на газоне машины. Общая сумма штрафов за нарушение превысила 452 тысячи рублей, сообщил заместитель главы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев.