Здание освятили 23 ноября Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Полазне Пермского края появилась новая часовня, посвященная Покрову Пресвятой Богородицы. Сооружение расположено рядом с местным кладбищем. Инициатором строительства выступил Юрий Трутнев — бывший губернатор Пермской области, а ныне заместитель председателя Правительства РФ — полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

«Часовня построена Юрием Петровичем Трутневым в память о своих ушедших из жизни родителях, которые похоронены на Полазненском кладбище. Церемония освящения часовни прошла 23 ноября», — пишет сообщество «Храм в честь Святой Троицы р/п Полазна» в соцсети «ВКонтакте».

В мероприятии приняли участие родственники Юрия Трутнева. Обряд был проведен с благословения митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия. Совершил освящение благочинный Добрянского церковного округа, настоятель храма в честь Святой Троицы в Полазне — священник Димитрий Балакирев.

