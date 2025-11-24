В ХМАО поймали водителя нефтяной спецтехники с фальшивыми правами

В ХМАО поймали водителя нефтяной спецтехники с поддельными правами Фото: Илья Московец © URA.RU

В Нефтеюганском районе ХМАО полицейские остановили автомобиль, который используется при добыче нефти и газа. За рулем был 37-летний житель Ставропольского края. При проверке документов полиция обнаружила у него поддельные права на вождение техники.

«В Нефтеюганском районе полицейские остановили специализированный транспорт, водитель которого предъявил поддельные права. Экспертиза показала, что удостоверение не соответствует способу изготовления и не содержит необходимых степеней защиты, применяемых в официальных документах в России», — сообщила окружная полиция на официальном сайте.

Когда водитель показал инспекторам удостоверение тракториста-машиниста, полицейские заподозрили, что оно поддельное. Документ сразу изъяли и отправили на экспертизу. Исследование подтвердило, что права изготовлены не так, как настоящие.

На мужчину возбудили уголовное дело по статье об использовании заведомо поддельного официального документа. По ней ему может грозить до одного года лишения свободы. Пока ему назначили меру пресечения — обязательство о явке.