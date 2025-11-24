Госэкспертиза одобрила изменения в проекте детского хирургического корпуса в Челябинске

Шестиэтажное здание построят по уникальному проекту Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области госэкспертиза одобрила изменения в проекте строительства детского хирургического корпуса областной детской клинической больницы (ЧОДКБ). Проект прошел экспертизу 21 ноября 2025 года, сообщается на сайте госреестра.

«Строительство хирургического корпуса для ГБУЗ „Челябинская областная детская клиническая больница“, в том числе проектно-изыскательские работы. Подготовкой проектной документации занималась компания ООО „ЕСК-Проект“», — сообщается на сайте.

В проекте детского хирургического корпуса добавили дополнительный этаж. Проект заново проходил экспертизу.

Современное шестиэтажное здание на 300 мест будет построено по уникальному проекту специально для ЧОДКБ. Общая площадь объекта достигнет почти 56 000 квадратных метров.

В детском хирургическом корпусе будут развивать новые направления. К примеру, хирургическое восстановление слуха с помощью имплантации, трансплантация органов (почки, печени, легких) и костного мозга. Сейчас за подобной помощью южноуральцы ездят в федеральные центры.

В проекте — 16 современных операционных с новейшим оборудованием, что увеличит пропускную способность и повысит качество обслуживания. При этом три экстренных операционных обеспечат быстрый и качественный отклик на экстренные ситуации, когда время имеет решающее значение для спасения жизни. А две обособленные операционные гнойного профиля позволят проводить операции пациентам с гнойными хирургическими заболеваниями в строго изолированных условиях.