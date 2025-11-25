У бизнесменов ХМАО появился новый тренд в работе с маркетплейсами

Работая с маркетплейсами, бизнесмены отдают бухгалтерию на аутсорс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Предприниматели Югры с начала 2025 года стали на 45% чаще интересоваться услугами бухгалтеров для ведения бизнеса на маркетплейсах. В основном спросом пользуется учет продаж и комиссий, рассказали URA.RU аналитики «Авито».

«Ведение бухгалтерского учета жители Югры искали на 47% чаще. Бухгалтерские услуги для маркетплейсов искали на 45% чаще. В такие услуги зачастую входит учет продаж, заказов и комиссий площадки, а также налоговый учет и работа с актами и отчетами. Аутсорсинг бухгалтерских услуг стал на 45% востребованнее», — поясняют эксперты.

Помимо этого сегмента предприниматели обращаются к бухгалтерам для подготовки документов при регистрации бизнеса — спрос увеличился на 85%. А заполнением деклараций 3-НДФЛ интересовались на 30% больше клиентов. Услугами по отчетности ИП — на 20% чаще.

«Рост средних зарплатных предложений на 18% год к году показывает, что роль бухгалтера в компаниях только растет. А бизнес готов инвестировать в квалифицированные кадры», — уточняют в исследовании.