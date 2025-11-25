В ХМАО резко выросла средняя сумма банковских вкладов
Средний размер вкладов в Югре превысил 1,2 миллиона рублей
Жители ХМАО стали больше хранить денег на банковских вкладах. Средний размер с начала года вырос почти на 15%, превысив 1,2 миллиона рублей, рассказали URA.RU представители ВТБ.
«Средний размер вклада в регионе вырос. Если зимой он составлял 1 миллион 115 тысяч рублей, весной увеличился до 1 миллиона 224 тысяч, а летом стал больше еще на 10 тысяч рублей. В сентябре уровень поднялся до 1 миллиона 256 тысяч рублей. То есть с начала года рост составил 13%», — пояснил агентству управляющий банка в ХМАО Виталий Мосунов.
На накопительных счетах югорчане хранят значительно меньше средств. В среднем суммы варьируются в пределах 200 тысяч рублей. В основном жители размещают средства в рублях. Это связано с повышенными ставками. Но некоторые вкладываются в юани.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители Югры активно вкладывали свои сбережения в золото. По данным Сбера, тогда вторым по популярности у жителей оказалось серебро, а меньше всего вкладывались в платину и палладий.
