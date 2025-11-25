Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Экономика

В ХМАО резко выросла средняя сумма банковских вкладов

25 ноября 2025 в 12:33
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Средний размер вкладов в Югре превысил 1,2 миллиона рублей

Средний размер вкладов в Югре превысил 1,2 миллиона рублей

Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители ХМАО стали больше хранить денег на банковских вкладах. Средний размер с начала года вырос почти на 15%, превысив 1,2 миллиона рублей, рассказали URA.RU представители ВТБ.

«Средний размер вклада в регионе вырос. Если зимой он составлял 1 миллион 115 тысяч рублей, весной увеличился до 1 миллиона 224 тысяч, а летом стал больше еще на 10 тысяч рублей. В сентябре уровень поднялся до 1 миллиона 256 тысяч рублей. То есть с начала года рост составил 13%», — пояснил агентству управляющий банка в ХМАО Виталий Мосунов.

На накопительных счетах югорчане хранят значительно меньше средств. В среднем суммы варьируются в пределах 200 тысяч рублей. В основном жители размещают средства в рублях. Это связано с повышенными ставками. Но некоторые вкладываются в юани.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU рассказывало, что жители Югры активно вкладывали свои сбережения в золото. По данным Сбера, тогда вторым по популярности у жителей оказалось серебро, а меньше всего вкладывались в платину и палладий.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Комментарии (1)
Следующий материал